Песков заявил, что все еще пользуется iPhone

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает использовать iPhone, несмотря на отказ некоторых высокопоставленных лиц от смартфонов марки Apple. Об этом он сообщил в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Кто-то (в Администрации президента РФ. – Прим. ред.) пользуется айфонами, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь айфоном", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков назвал iPhone и операционную систему iOS прекрасными изобретениями Apple. Однако, по его словам, для России система iOS уязвима с точки зрения безопасности и сохранности персональных данных.

Летом 2023 года стало известно, что спецслужбы США заразили несколько тысяч смартфонов Apple вирусом. С помощью него они якобы следили за деятельностью российских дипломатов в странах НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая.

После этого некоторые российские ведомства запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Рекомендации были распространены в Минпромторге, Минпросвещения, "Ростехе", Центризбиркоме и других госструктурах.



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