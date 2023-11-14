Запрет на технику Apple ввели в Центризбиркоме РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотрудникам Центральной избирательной комиссии РФ запретили пользоваться в служебных целях гаджетами американской компании Apple. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"На данный момент действует распоряжение председателя ЦИК России Эллы Александровны Памфиловой о запрете использования в служебных целях мобильных устройств производства компании Apple", – говорится в сообщении.

В некоторых госорганизациях, службах и ведомствах России также действует запрет на использование iPhone в рабочих целях.

Известно, что такое правило утвердили или только вводят в госкорпорации "Ростех", Минтрансе, РЖД, Минпросвещения и других.

МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple