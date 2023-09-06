Китайским чиновникам запретили пользоваться техникой Apple на работе – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Китайские власти решили запретить госслужащим использовать для работы iPhone или другую технику иностранного производства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Власти также не разрешили приносить иностранную технику в офис. СМИ не уточнило, на какие еще иностранные бренды техники распространяется правило. По данным издания, директива о запрете была в том числе разослана сотрудникам некоторых регулирующих органов центрального правительства.

Подобное решение является еще одним шагом Пекина по сокращению зависимости от иностранных технологий и укреплению кибербезопасности, пишет газета. В материале указано, что сегодняшний запрет представляет собой зеркальную меру в сторону США, которые утвердили ряд ограничительных правил против компаний Китая.

Ранее СМИ писали, что компания "Российские железные дороги" ввела запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях. Кроме того, такое правило утвердила и госкорпорация "Ростех".

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