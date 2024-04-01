Фактов взлома баз ФСИН РФ не зафиксировано – СМИ

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Инцидентов со взломом систем и баз данных Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ не обнаружено. Об этом ТАСС рассказал источник, приближенный к службе.

В настоящий момент, как сообщил собеседник агентства, проводится проверка по факту появившейся в Сети информации. Кроме того, он рассказал, что ФСИН-магазин является юрлицом, которое не имеет отношения к службе.

Ранее в газете "Коммерсант" со ссылкой на CNN появилась информация, что хакеры атаковали систему ФСИН, украли базу данных о заключенных, а также взломали интернет-магазин для осужденных.

До этого Владимир Путин потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры России, а также расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы. Глава государства напомнил, что число атак на российскую информационную инфраструктуру выросло. Именно поэтому, как утверждает президент РФ, на данном этапе выдвигаются серьезные требования к защите информационного пространства страны.

