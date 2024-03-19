Путин потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры России, а также расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы. Об этом он заявил во время своего выступления на коллегии Федеральной службы безопасности.

Глава государства напомнил, что число атак на российскую информационную инфраструктуру выросло. Именно поэтому, как утверждает президент РФ, на данном этапе выдвигаются серьезные требования к защите информационного пространства страны.

Ранее стало известно, что система электронного голосования на выборах президента РФ в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов. Кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента.

До этого руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что самое большое количество кибератак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступало из США и Великобритании.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Молодежь попала под шквал информационных атак – Путин