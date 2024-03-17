ОШ: более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования

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Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. По данным Штаба, за три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух подчеркнул, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки. Московскую систему электронного голосования атаковали различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей, то есть сетей компьютеров, приобретенных специально для атаки.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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