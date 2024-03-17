Президентская кампания показала силу духа российского народа – Памфилова

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Президентская кампания показала силу духа российского народа и его сосредоточенность, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, она прошла очень спокойно, жалоб на организацию голосования практически нет.

Также Памфилова отметила, что, несмотря на все попытки со стороны недругов, выборы прошли очень достойно.

"Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего", – отметила глава ЦИК РФ.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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