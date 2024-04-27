Halk TV: двое полицейских погибли при стрельбе в полицейском участке в Турции

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Двое сотрудников полиции погибли и еще восемь пострадали в результате стрельбы в полицейском участке на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Halk TV со ссылкой на свидетелей происшествия.

"По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены", – сказано в сообщении.

По информации телеканала, в результате стрельбы погиб начальник участка. При этом официальные ведомства пока не комментировали ситуацию и не раскрывали количество погибших и раненых.

Ранее сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Изначально, по информации СМИ сообщалось, что в результате не менее двух полицейских пострадали, их госпитализировали.

