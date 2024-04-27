27 апреля, 22:51Политика
Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства информации республики. Соответствующий документ опубликован на сайте Пушилина.
Как сказано в указе, упразднение министерства должно быть реализовано до 1 августа.
Ранее Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. По документу, его освободят с указанной должности с 27 апреля этого года, а указ вступил в силу 24 апреля.
До этого Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. На его место был назначен Владимир Ефимов, который ранее занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
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