Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства информации республики. Соответствующий документ опубликован на сайте Пушилина.

Как сказано в указе, упразднение министерства должно быть реализовано до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. По документу, его освободят с указанной должности с 27 апреля этого года, а указ вступил в силу 24 апреля.

До этого Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. На его место был назначен Владимир Ефимов, который ранее занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

