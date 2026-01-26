Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж 10 января скончалась в больнице

Фото: depositphotos/sudok1

Женщина, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Воронеж 10 января, скончалась в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, после поступления в медучреждение женщина была сразу же прооперирована. После этого медики делали все возможное для ее восстановления, однако ее здоровье не выдержало.

Гусев выразил соболезнования близким умершей от себя и всего правительства Воронежской области.

Основной удар пришелся по жилым кварталам города, в результате чего погибла молодая женщина. Также пострадали 4 человека. У них диагностировали черепно-мозговую травму, ранение брюшной полости и легкие порезы.

В результате атаки были повреждены 43 частных и 12 многоквартирных домов.

МИД РФ назвал этот удар актом терроризма. Как указала официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные умышленные убийства демонстрируют агонию киевского режима, который на фоне провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. Она также пообещала, что все организаторы и исполнители преступлений будут наказаны.

