26 января, 05:23

Происшествия

Обломки БПЛА упали на территории предприятий в Славянске-на-Кубани

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован в местную больницу.

Также на территории предприятий возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Ранее бломки дронов упали на территории двух школ в Абинском районе в Краснодарском крае. Фрагменты повредили забор и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству. Отмечается, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострада.

