17 марта, 13:25

Происшествия

Осквернившего памятник в Москве бойца ММА приговорили к исправительным работам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил бойца ММА Заура Исмаилова к принудительным работам на 1,5 года за осквернение памятника ветеранам МЧС. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Спортсмен вину признал и полностью раскаялся. Отмечается, что 10% от зарплаты с исправительных работ будут удерживаться в доход государства.

В декабре прошлого года Исмаилов опубликовал в соцсети видео своей тренировки, в ходе которой он нанес серию легких ударов руками и ногами по статуе ребенка в парке Дмитрия Михайлика. После волны негатива мужчина удалил публикацию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений, а также памятников, обелисков и других мемориалов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

Позже Исмаилова арестовали на 1 месяц и 30 суток. Тогда спортсмен заявил, что "не понял, что произошло". Во время заседания он также возражал против ареста. Однако в суде стало известно, что он пытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление.

