Полиция установила личности детей, которые поджарили еду на Вечном огне на Кубани

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция Краснодарского края установила личности двух детей, которые поджаривали еду на мемориале "Вечный огонь" в Усть-Лабинске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

В соцсетях распространилось видео, на котором два мальчика поджарили еду на мемориале, оно вызвало общественный резонанс. В результате полиция начала проверку.

Выяснилось, что школьниками оказались два брата 2016 и 2018 года рождения. Старший из них объяснил, что они шли домой с тренировки и решили перекусить. О том, что они греют еду на мемориале, дети поняли позже.

С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа. Сейчас материалы отправлены в Следственный комитет для принятия решения.

Кроме того, по факту осквернения подростками мемориала Великой Отечественной прокуратурой организована проверка. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию.

Ранее суд в Дагестане назначил двум девушкам штраф в размере 2 миллионов рублей каждой за варку кофе над Вечным огнем.

Инцидент произошел 3 июня 2023 года у памятника Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола. Позже суд приговорил их к году лишения свободы условно. Подсудимые осознали вину, а в качестве реабилитации за свои действия возложили цветы перед монументом Воину-Освободителю, встретились с ветеранами и посетили детский дом.

