17 марта, 13:15

Происшествия

Пять человек погибли при наезде самосвала на УАЗ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Белгородской области"

Пять человек погибли в Белгородской области после того, как самосвал наехал на УАЗ в карьере Лебединского ГОКа, передает RT со ссылкой на сообщение на странице предприятия в соцсети "ВКонтакте".

В УАЗе в момент аварии находилась ремонтная бригада подрядной организации. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Домодедове в результате столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком погиб мальчик 2024 года рождения. ДТП произошло 4 марта около 15:50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон".

В результате аварии пассажиры легковушки – женщина 1981 года рождения и ребенок – получили ранения и были госпитализированы. Позже ребенок скончался.

Кроме того, два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Ленинградской области – столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В итоге первый съехал в кювет. В автобусе находились 19 пассажиров, один из них – ребенок.

