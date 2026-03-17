17 марта, 12:41

Врач Шахмарданов: эпидсезон гриппа и ОРВИ в Москве завершится не раньше середины апреля

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Эпидсезон гриппа и ОРВИ в столице будет продолжаться как минимум до середины следующего месяца, а активная циркуляция вирусов сохранится до конца марта – начала апреля. Такой прогноз дал доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов в беседе с Агентством "Москва".

"Основываясь на эпидемиологических закономерностях и текущей динамике, можно сделать прогноз, что <...> полное завершение эпидемического сезона и возвращение к "базовой" летней заболеваемости произойдет не раньше середины – конца апреля", – отметил эксперт.

Такую продолжительность сезона врач связал с погодными условиями. В частности, повышение влажности воздуха способствует распространению респираторных вирусов.

"Многие респираторные вирусы, включая грипп, лучше сохраняются и передаются при высокой влажности. Капли с вирусом дольше остаются в воздухе во взвешенном состоянии", – пояснил Шахмарданов.

Кроме того, резкие колебания температуры создают стресс для организма, снижая местный иммунитет и облегчая проникновение вирусов в клетки. В дополнение к этому в период оттепели люди часто одеваются недостаточно тепло, полагая, что на улице не холодно.

"Переохлаждение (даже легкое) снижает защитные силы организма. Кроме того, в сырую и ветреную погоду люди больше времени проводят в закрытых помещениях, в транспорте, где вирусы передаются активнее", – резюмировал эксперт.

Немногим ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост вирусов гриппа В и свиного гриппа (A(H1N1)pdm09). Утверждалось, что это может привести к новой волне заболеваемости весной.

В связи с этим ведомство напомнило о базовых правилах профилактики. В частности, граждан призвали регулярно мыть руки, проветривать помещения и не заниматься самолечением.

