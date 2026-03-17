Новости

Новости

17 марта, 12:33

Юрист Айвар: сотруднику следует уведомлять о сбоях со связью, чтобы избежать увольнения

Юрист объяснила, в каких случаях перебои с интернетом приведут к увольнению

Сотрудник может потерять работу из-за перебоев со связью и интернетом, но только при определенных условиях: если проблема возникла по его вине, он не предупредил об этом руководство, а отсутствие на работе признано неуважительным. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала юрист Людмила Айвар.

По ее словам, в Трудовом кодексе говорится, что в случае ненадлежащего исполнения сотрудником обязанностей работодатель вправе сделать ему замечание, выговор или даже уволить при повторном нарушении. Однако такие меры возможны лишь при наличии объективных оснований.

Айвар подчеркнула, что работник обязан соблюдать трудовую дисциплину и добросовестно выполнять задачи. При этом во время дистанционной работы особое значение имеет постоянная связь с работодателем и отчетность.

Если сотрудник не сообщил вовремя о проблемах или не принял разумных действий для их устранения, это может быть расценено как его вина. При этом руководитель обязан подтвердить нарушение – например, запросить письменное объяснение и, в случае отказа, оформить соответствующий акт.

"Без этого взыскание может быть оспорено в суде или через Государственную инспекцию труда как незаконное. Для дистанционных работников предусмотрены дополнительные основания увольнения: если сотрудник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд после запроса", – добавила юрист.

В то же время перебои, вызванные внешними обстоятельствами, считаются форс-мажором. К ним можно отнести, например, отключение сети в регионе или технические работы у провайдера. В таких ситуациях увольнение или взыскание неправомерны, если сотрудник своевременно уведомил руководство, уточнила Айвар.

"Кроме того, следует помнить, что в России работодатель не имеет права налагать денежные штрафы на сотрудников за трудовые нарушения, это незаконно", – напомнила собеседница издания.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что работодателю могут выписать штраф до 200 тысяч рублей за подглядывание в рабочие компьютеры сотрудников. Он отметил, что по закону контроль за исполнением рабочих задач распространяется только на деловые переписки в мессенджерах и по почте. При этом такая возможность должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах.

Если же работодатель выходит за пределы допустимого, то последствия могут быть серьезными – от трудового спора до административной ответственности по статье о нарушениях в области персональных данных, указал юрист.

Читайте также


общество

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

