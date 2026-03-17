Юрист Айвар: сотруднику следует уведомлять о сбоях со связью, чтобы избежать увольнения

Сотрудник может потерять работу из-за перебоев со связью и интернетом, но только при определенных условиях: если проблема возникла по его вине, он не предупредил об этом руководство, а отсутствие на работе признано неуважительным. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала юрист Людмила Айвар.

По ее словам, в Трудовом кодексе говорится, что в случае ненадлежащего исполнения сотрудником обязанностей работодатель вправе сделать ему замечание, выговор или даже уволить при повторном нарушении. Однако такие меры возможны лишь при наличии объективных оснований.

Айвар подчеркнула, что работник обязан соблюдать трудовую дисциплину и добросовестно выполнять задачи. При этом во время дистанционной работы особое значение имеет постоянная связь с работодателем и отчетность.

Если сотрудник не сообщил вовремя о проблемах или не принял разумных действий для их устранения, это может быть расценено как его вина. При этом руководитель обязан подтвердить нарушение – например, запросить письменное объяснение и, в случае отказа, оформить соответствующий акт.

"Без этого взыскание может быть оспорено в суде или через Государственную инспекцию труда как незаконное. Для дистанционных работников предусмотрены дополнительные основания увольнения: если сотрудник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд после запроса", – добавила юрист.

В то же время перебои, вызванные внешними обстоятельствами, считаются форс-мажором. К ним можно отнести, например, отключение сети в регионе или технические работы у провайдера. В таких ситуациях увольнение или взыскание неправомерны, если сотрудник своевременно уведомил руководство, уточнила Айвар.

"Кроме того, следует помнить, что в России работодатель не имеет права налагать денежные штрафы на сотрудников за трудовые нарушения, это незаконно", – напомнила собеседница издания.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что работодателю могут выписать штраф до 200 тысяч рублей за подглядывание в рабочие компьютеры сотрудников. Он отметил, что по закону контроль за исполнением рабочих задач распространяется только на деловые переписки в мессенджерах и по почте. При этом такая возможность должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах.

Если же работодатель выходит за пределы допустимого, то последствия могут быть серьезными – от трудового спора до административной ответственности по статье о нарушениях в области персональных данных, указал юрист.