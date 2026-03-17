Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 11:58 (обновлено 17.03.2026 12:39)

Транспорт

Движение транспорта перекрыли на ряде улиц в Москве

Фото: Москва 24

Движение транспорта перекрыли на ряде улиц в Москве. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения действуют на Смоленской набережной, съезде с Ходынской улицы на улицу 1905 года, на улице Мантулинской. Также движение недоступно на съезде с улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, в Шмитовском проезде.

В Дептрансе добавили, что сейчас нельзя проехать по Краснопресненской набережной, улице Чаянова по направлению к улице 1-й Тверской-Ямской, улице Васильевской по направлению к улице 1-я Тверской-Ямской и Грузинском Валу по направлению к улице 1-й Тверской-Ямской.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в Москве 4 апреля заработают около 2,5 километра новых выделенных полос. По его словам, благодаря этому для пассажиров в 2–4 раза сокращается время в пути.

Новые выделенные полосы появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего. Автобусы смогут проезжать данный участок всего за 6 минут.

транспортперекрытиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика