Фото: Москва 24

Движение транспорта перекрыли на ряде улиц в Москве. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения действуют на Смоленской набережной, съезде с Ходынской улицы на улицу 1905 года, на улице Мантулинской. Также движение недоступно на съезде с улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, в Шмитовском проезде.

В Дептрансе добавили, что сейчас нельзя проехать по Краснопресненской набережной, улице Чаянова по направлению к улице 1-й Тверской-Ямской, улице Васильевской по направлению к улице 1-я Тверской-Ямской и Грузинском Валу по направлению к улице 1-й Тверской-Ямской.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в Москве 4 апреля заработают около 2,5 километра новых выделенных полос. По его словам, благодаря этому для пассажиров в 2–4 раза сокращается время в пути.

Новые выделенные полосы появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего. Автобусы смогут проезжать данный участок всего за 6 минут.