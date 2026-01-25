Силы ПВО ликвидировали 13 БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 13 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье, 25 января. За это время 8 беспилотников сбили над Ростовской областью, по два БПЛА перехватили над Брянской областью и территорией Республики Крым. И 1 дрон уничтожен над Курской областью.

Ранее обломки БПЛА упали на территории двух школ в Абинском районе в Краснодарском крае. Уточнялось, что это произошло в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого ВСУ при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения.

