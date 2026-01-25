Силы ПВО ликвидировали 52 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 52 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 25 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 18 дронов было сбито в небе над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, 9 – над территорией Ростовской области.

Также 4 БПЛА было уничтожено над Орловской областью и по 3 дрона над территориями Белгородской и Астраханской областей.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ликвидировали несколько украинских БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона. Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. Однако из-за падения обломков дронов были повреждены частный дом и автомобиль.