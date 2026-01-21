21 января, 03:58Происшествия
Фрагменты сбитого БПЛА найдены в двух населенных пунктах Краснодарского края
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Обломки сбитого БПЛА найдены в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Фрагменты упали в поселке Афипском возле частного дома. Повреждения у здания не обнаружены. Никто из местных жителей не пострадал.
Вместе с тем обломки дрона повредили хозпостройку в селе Львовском. Здесь произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
По обоим адресам работают специальные и экстренные службы.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жильцов многоэтажного дома в поселке Афипском эвакуируют. Территория вокруг места происшествия оцеплена.