Фрагменты сбитого БПЛА найдены в двух населенных пунктах Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки сбитого БПЛА найдены в двух населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Фрагменты упали в поселке Афипском возле частного дома. Повреждения у здания не обнаружены. Никто из местных жителей не пострадал.

Вместе с тем обломки дрона повредили хозпостройку в селе Львовском. Здесь произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

По обоим адресам работают специальные и экстренные службы.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жильцов многоэтажного дома в поселке Афипском эвакуируют. Территория вокруг места происшествия оцеплена.