26 января, 17:27

Мантулинскую улицу и проезд вдоль парка "Красная Пресня" благоустроили в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве благоустроили Мантулинскую улицу и проезд вдоль парка "Красная Пресня". Об этом сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что работы прошли в 2025 году. Главной задачей было объединение пространства. Специалисты должны были сделать его современным и функциональным.

В рамках работ специалисты убрали воздушные линии под землю, дополнительно проложили водосточные сети, привели в порядок тротуары и при необходимости их расширили, а также обновили на них почти 7,2 тысячи квадратных метров покрытия.

Более того, на проезжей части уложили более 12 тысяч "квадратов" асфальта, сделали парковочные карманы, сохранили две действующие и добавили новые автобусные остановки, смонтировали фонари, оборудовали опорами контрастного освещения пешеходные переходы и разбили более 4,2 тысячи "квадратов" газона.

В 2025 году в столице на деньги от уличных платных парковок обновили более тысячи дворов. Больше всего работ прошло на западе, юго-западе и юге города. Например, там оборудовали детские и спортивные площадки, отремонтировали дороги и установили новые дорожные знаки.

Девять набережных благоустроили в Москве в 2025 году

