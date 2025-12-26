Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:47

Город

Более 450 км воздушных линий убрано под землю в рамках программы "Чистое небо" в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 450 километров воздушных линий было спрятано под землю в рамках программы "Чистое небо" в этом году. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что программа была запущена в 2015 году. Тогда во время реализации масштабных проектов благоустройства власти города решили освободить центр столицы и основные магистрали от воздушных линий.

В результате за прошедший период было спрятано в кабельную канализацию свыше 1,3 тысячи километров проводов, а в этом году – более 450 километров. Благодаря этому визуальный облик столицы улучшился. Также была обеспечена безопасная эксплуатация коммуникаций.

Работы по уборке кабелей проводились на 3 вылетных магистралях – Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и других объектах.

В городском хозяйстве подчеркнули, что уборка коммуникаций является важной частью работ по благоустройству территорий во всех административных округах Москвы. Помимо кабелей питания и управления наружным освещением, под землю прячут провода мобильных операторов и интернет-провайдеров.

"Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", – сказано в сообщении.

Кроме того, "Чистое небо" повлияло на эффективную работу Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.

Ранее специалисты Мосводоканала завершили модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Работы проводились при помощи бестраншейного метода, что минимизирует объем земляных работ.

Было реконструировано около 5 километров трубопроводов различного сечения и назначения, включая более 1 километра водопроводных труб и порядка 4 километров канализации.

Собянин: более 1 350 км воздушных линий убрали под землю в Москве за 10 лет

