Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 14:22

Мэр Москвы

Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За последние 10 лет в рамках проекта "Чистое небо" в Москве под землю было убрано свыше 1 350 километров воздушных линий, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что столица преобразилась, так как нависающие провода больше не портят облик города. Сперва в порядок были приведены знаковые улицы в центре города, а после – иные округа и вылетные магистрали.

В 2025-м году работы были проведены на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября, а также Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и возле иных объектов.

Помимо эстетической составляющей, проект имеет и ряд других преимуществ. В частности, кабели прячут под землю в трубах, доступ к которым обеспечивается через колодцы для осуществления ремонта и подключения новых линий. Срок эксплуатации сетей увеличивается благодаря тому, что провода защищены от непогоды.

"Расширяются возможности для оказания экстренной помощи – санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах", – добавил мэр.

Ранее специалисты Мосводоканала завершили модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Работы проводились при помощи бестраншейного метода, что минимизирует объем земляных работ.

Было реконструировано около 5 километров трубопроводов различного сечения и назначения, включая более 1 километра водопроводных труб и порядка 4 километров канализации.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика