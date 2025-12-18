Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За последние 10 лет в рамках проекта "Чистое небо" в Москве под землю было убрано свыше 1 350 километров воздушных линий, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что столица преобразилась, так как нависающие провода больше не портят облик города. Сперва в порядок были приведены знаковые улицы в центре города, а после – иные округа и вылетные магистрали.

В 2025-м году работы были проведены на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября, а также Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и возле иных объектов.



Помимо эстетической составляющей, проект имеет и ряд других преимуществ. В частности, кабели прячут под землю в трубах, доступ к которым обеспечивается через колодцы для осуществления ремонта и подключения новых линий. Срок эксплуатации сетей увеличивается благодаря тому, что провода защищены от непогоды.

"Расширяются возможности для оказания экстренной помощи – санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах", – добавил мэр.

Ранее специалисты Мосводоканала завершили модернизацию инженерных коммуникаций на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Работы проводились при помощи бестраншейного метода, что минимизирует объем земляных работ.

Было реконструировано около 5 километров трубопроводов различного сечения и назначения, включая более 1 километра водопроводных труб и порядка 4 километров канализации.

