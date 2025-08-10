Специалисты завершили модернизацию галереи коллектора "Лужники"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию галереи общегородского коллектора "Лужники". Она предназначена для прокладки теплосети, водопровода, силовых кабелей и линий связи, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главным объектом снабжения является здание Олимпийского комитета России.

Протяженность коллектора составляет около 4,2 тысячи метров. Основную часть комплекса модернизировали перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Тогда же специалисты обновили наземные части более полутора десятков вентиляционных шахт. В прошлом году они начали реконструкцию галереи.

Для улучшения водозащитных свойств мастера использовали технологию, которая не требует вскрытия стен и перекрытий. В бетоне просверливали специальные отверстия, куда вставляли пакеры. Для дополнительной защиты от влаги в коллекторе установили систему водоотведения.

В рамках обновления специалисты заменили опорные кабельные металлоконструкции, благодаря чему в галерее можно проложить больше коммуникаций. Коллектор оборудовали современными системами охранной и пожарной сигнализации, вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления. Кроме того, рабочие модернизировали голосовую связь.

Также были заменены электрооборудование и питающие кабели.

Ранее комплекс городского хозяйства завершил модернизацию канализационно-насосной станции "№ 1 микрорайона Московский" в ТиНАО. Ее производительность составляет тысячу кубических метров в сутки. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения и создать необходимый запас мощностей.

