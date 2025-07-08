Канализационно-насосную станцию модернизировали в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс городского хозяйства завершил модернизацию канализационно-насосной станции "№1 микрорайона Московский" в ТиНАО, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации", – передает слова Бирюкова пресс-служба комплекса.

По его словам, производительность обновленной станции составляет тысячу кубических метров в сутки. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения и создать необходимый запас мощностей.

Специалисты заменили энергомеханическое оборудование, модернизированы системы диспетчеризации, электроснабжения и автоматизации. Меры помогли улучшить работу насосной станции и позволили обеспечить мониторинг режимов ее функционирования.

"Кроме того, смонтировали современную систему газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции для исключения неприятных запахов", – подчеркнул Бирюков.

Ранее заммэра рассказывал, что в этом году в Москве обновили и построили свыше 175 километров водопроводных и канализационных сетей. Он обратил внимание, что на данный момент столица занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по обновлению инженерных сетей.

Проводимые работы позволяют обеспечить безопасность и надежность коммуникаций. Всего в этом году запланировано строительство, обновление и реконструкция более 260 километров сетей.