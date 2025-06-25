Более 175 км водопроводных и канализационных сетей обновили и построили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2025 году модернизировали и построили свыше 175 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, в настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по обновлению инженерных сетей. Проводимые работы, уточнил он, позволяют обеспечить безопасность и надежность коммуникаций. Всего в этом году запланировано строительство, обновление и реконструкция более 260 километров сетей.

Работы с использованием современных технологий и оборудования проводятся во всех административных округах. Нуждающиеся в обновлении сети специалисты определяют во время теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра трубопровода принимается решение о необходимости ремонта.

Более 90% работ выполняются с использованием бестраншейных технологий, которые позволяют снизить дискомфорт для москвичей. В свою очередь, закольцованной городской системы центрального водоснабжения дает возможность проводить ремонт без отключения абонентов.

Ранее в ТиНАО модернизировали водозаборный узел "Ремзавод", расположенный в поселении Первомайском. Благодаря этому чистой питьевой водой обеспечены порядка 12 тысяч человек. Обновление объекта выполнили с применением современных технологий.