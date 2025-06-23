Водозаборный узел "Ремзавод" реконструирован в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В ТиНАО обновили водозаборный узел "Ремзавод", расположенный в поселении Первомайском, благодаря чему чистой питьевой водой обеспечены около 12 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр уточнил, что после присоединения к Москве новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В результате были выявлены проблемные места, после чего приняли решение о реконструкции некоторых объектов.

В ходе работ на водозаборном узле "Ремзавод" специалисты сделали дополнительные скважины, в результате чего производительность выросла до трех тысяч кубометров в сутки. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы.

Кроме того, объект включили в проект создания систем обезжелезивания и дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия, поскольку новые скважины подают воду из более глубокого водоносного горизонта. Водоподготовку также дополнили технологией глубокой очистки, при которой вода проходит через специальную мембрану, задерживающую примеси.

Модернизация "Ремзавода" выполнена с применением современных технологий. При этом 80% ключевого оборудования – российского производства, хорошо зарекомендовавшего себя на аналогичных объектах, добавили в комплексе горхозяйства.

С начала года в Москве провели 1,3 миллиона анализов качества воды. Всего забор проб выполнялся в 250 точках. Состояние воды анализируется по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Согласно проведенным исследованиям, поступающая в краны столичных квартир вода соответствует всем нормативам.