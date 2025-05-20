В Москве провели 1,3 млн анализов качества воды с начала года

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

В Москве специалисты провели 1,3 миллиона анализов качества воды с начала 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Забор проб выполняется в 250 точках. Состояние воды анализируют по 200 физико-химическим и биологическим показателям. Одновременно с лабораторным контролем воду оценивают более 500 автоматических анализаторов.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Собранные данные поступают в единую информационную систему, благодаря чему специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки.

"Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей", – говорится в сообщении.

Исследования подтверждают соответствие воды, поступающей в краны столичных квартир, всем нормативам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что контроль качества воды осуществляют 4 станции водоподготовки – Северная, Восточная, Западная и Рублевская. Также осуществляется отбор проб воды из городской системы водоснабжения.

В 2024 году было проведено более 3,2 миллиона исследований, что на 7% больше, чем в предыдущем году, обратил внимание градоначальник.