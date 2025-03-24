Более 4 тыс сварных соединений на газопроводах столицы проверены с начала 2025 года

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) проверили свыше 4 тысяч сварных соединений на газопроводах столицы с начала 2025 года, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Из этого числа около 2,6 тысячи соединений из стали были исследованы с помощью рентгеновского метода. Еще более 1,4 тысячи соединений из полиэтилена и стали – с использованием ультразвука.

Сотрудники АО "Мосгаз" ежегодно проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение надежности газоснабжения в мегаполисе. Для проверок они используют передовые технологии, включая самоходные кроулерные системы с рентгеновским аппаратом, высокочувствительные материалы и цифровые системы контроля.

При этом благодаря уникальной разработке компании – мобильной лаборатории на базе "КамАЗа" – результаты проверок становятся доступны сразу. Кроме того, применение специальных датчиков и алгоритмов обработки данных позволяет выявлять и оперативно устранять даже незначительные отклонения от нормы.

Ультразвуковая дефектоскопия помогает обнаружить дефекты в структуре газопроводов, используя ультразвуковые волны, которые отражаются от поверхностей газопроводов, в том числе от сварных швов.

Специальное оборудование, которое применяется в этом методе, позволяет в реальном времени фиксировать любые отклонения от нормы.

В отличие от ультразвуковой дефектоскопии, при рентгеновском методе используются специальные установки, которые пропускают лучи через металл. Результаты этого метода фиксируются на фотопленке или цифровом носителе.

Газопроводы допускаются к эксплуатации только после того, как Управление технического надзора подтвердит их соответствие строгим стандартам. Эти требования направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей города.

За три месяца текущего года сотрудники КГХ также провели свыше 680 тысяч анализов качества воды в Москве. Они проводятся по широкому спектру физико-химических и биологических параметров, общее количество которых составляет около 200.

Отбор образцов осуществляется в 250 местах. В то же время свыше 500 автоматических приборов проводят анализ в режиме реального времени, что позволяет оперативно получать данные. Кроме того, приборы непрерывно контролируют ключевые параметры состава воды.

