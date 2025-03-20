Более 100 "Ласточек" МЖД подготовит к летнему сезону

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 100 электропоездов "Ласточка" Московская железная дорога подготовит к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба филиала РЖД.

"На МЖД они курсируют по Московскому центральному кольцу, а также на радиальных направлениях в соседние областные центры, также в Минск", – отметил перевозчик.

Во время подготовки специалисты проверят работу деталей и узлов, поездов, электрооборудования, системы связи пассажиров с локомотивной бригадой, а также функционирование систем кондиционирования в салонах и других установок. Помимо этого, все составы поездов промоют и уберут.

Между тем в Москве к открытию навигации и весенне-летнему сезону начали готовить столичные набережные. Комплекс городского хозяйства планирует привести в порядок 78 набережных, в том числе Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Крымскую и Котельническую.

Помимо этого, в городе начались работы по промывке фасадов зданий с помощью автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. В первую очередь специалисты очистят после зимы дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали города.