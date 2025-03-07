Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 12:45

Город

Специалисты приводят в порядок памятники в Москве

Специалисты приводят в порядок памятники в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии школ искусств в столице

Louis Vuitton не продлил договор аренды с ЦУМом

Жилые дома, магазины и предприятия построят на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

В столице подготовили 9 тысяч велосипедов для нового сезона проката

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Первый городской творческий центр для художников и молодежи появится на востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

Ажиотаж начался на столичных рынках перед 8 Марта

В столице приводят в порядок памятники. Например, монумент изобретателю Владимиру Шухову на Тургеневской площади промывают водой со спецсредством. Наиболее загрязненные места протирают специальной мягкой щеткой, а труднодоступные места очищают сильной водяной струей.

Также специалисты "Гормоста" проверяют памятник на наличие ржавчины и повреждений. Влажный уход за монументами в столице проходит ежемесячно до поздней осени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика