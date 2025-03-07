Специалисты приводят в порядок памятники в Москве

В столице приводят в порядок памятники. Например, монумент изобретателю Владимиру Шухову на Тургеневской площади промывают водой со спецсредством. Наиболее загрязненные места протирают специальной мягкой щеткой, а труднодоступные места очищают сильной водяной струей.

Также специалисты "Гормоста" проверяют памятник на наличие ржавчины и повреждений. Влажный уход за монументами в столице проходит ежемесячно до поздней осени.

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