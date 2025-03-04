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04 марта, 12:30

Экономика

Шведский бренд H&M окончательно ушел из России

Шведский бренд H&M окончательно ушел из России

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Шведский бренд H&M завершил ликвидацию своего юридического лица ООО "Эйч Энд Эм" в России. Процесс начался еще летом 2022 года, но затянулся из-за долгов компании, которые составляли 76 миллионов рублей. Суд наложил арест на счета бренда в качестве обеспечительной меры. После погашения задолженности было подано повторное заявление о ликвидации.

H&M работал в России с 2009 года и являлся одной из крупнейших европейских розничных сетей по продаже одежды и аксессуаров. В декабре 2022 года бренд закрыл все 150 своих магазинов в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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