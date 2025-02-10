Белгородский участник московских ярмарок поддерживает свой регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Участник московских межрегиональных ярмарок из Белгорода оказывает поддержку своему родному региону. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мужчина вместе с другими городскими предпринимателями организовал бесплатные обеды для белгородских сотрудников МЧС и врачей. В Москве фермер предлагает покупателям большой выбор мясных деликатесов, приготовленных с использованием натуральных ингредиентов – морской соли, красного вина и душистого перца.

Предприниматель хочет, чтобы его продукция не уступала зарубежным товарам, поэтому в ее приготовлении фермер использует кулинарные приемы разных стран. Белгородский хамон выдерживают от одного до двух месяцев в специальном погребе на глубине пяти метров под землей. При этом влажность воздуха должна составлять строго 80%, а температура не превышать 16 градусов.

Кроме того, мужчина продает деликатесы из утиной грудки, брезаола из мраморной телятины, дымное прошутто, фуэт и многое другое.

Столичные ярмарки в прошлом году посетили 8,5 миллиона покупателей. Объем реализованной продукции вырос до 16 тысяч тонн, то есть почти на 37%. Около 130 площадок можно найти в жилых районах, у станций метро и остановок общественного транспорта. Жители и гости города могут приобрести на ярмарках продукты из более чем 40 регионов России.

