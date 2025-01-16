Собянин: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

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В 2024 году столичные ярмарки посетили 8,5 миллиона покупателей. Это на два миллиона человек больше показателей 2023-го, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр подчеркнул, что в прошедшем году объем реализованной продукции вырос до 16 тысяч тонн, то есть почти на 37%. Около 130 площадок можно найти в жилых районах, у станций метро и остановок общественного транспорта. Они работают ежедневно, кроме понедельника.

"Оригинальные павильоны, совмещенные с фестивальными площадками, стали местом притяжения жителей района. Здесь можно отдохнуть всей семьей, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, заняться спортом, поддержать экологические проекты. На более чем двух десятках площадок работают катки", – отметил Собянин.

По пятницам, субботам и воскресеньям москвичей ждут ярмарки выходного дня. Павильоны в едином стиле "Волна" оснастили системами отопления, вентиляции и кондиционирования.

Как отметил мэр столицы, жители и гости города могут приобрести на ярмарках продукты из более чем 40 регионов России.

"Найдутся и соленья по семейным рецептам, и мед с частных пасек, и фермерские сыры, и десерты. Из необычной гастрономии в прошлом году в Москву привозили, например: априум – гибрид абрикоса и сливы или брокколини – гибрид обычного и китайского брокколи", – сказал Собянин, добавив, что наибольшим спросом пользуются сезонные овощи и фрукты.

Кроме того, для поставщиков участие бесплатное. Для места на межрегиональной ярмарке нужно заполнить анкету в ГБУ "Московские ярмарки", а для участия в ярмарке выходного дня – подать заявку на портале mos.ru. Качество продукции контролируют специалисты комитета ветеринарии.

Ранее ярмарки выходного дня в Москве вновь начали работать после праздников. Они открылись 10 января. Посетить 28 торговых площадок можно с пятницы по воскресенье в период с 08:00 до 20:00.

При этом с февраля 2024 года ярмарки выходного дня могут работать круглогодично. Это обеспечивается павильонами, которые оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Вместе с тем с 20 сентября ярмарки перешли на зимний график работы.