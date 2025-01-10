Московские ярмарки выходного дня открылись после новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве после праздников вновь начали работать ярмарки выходного дня. Они открылись в пятницу, 10 января, передает портал мэра и правительства столицы.

Посетить 28 торговых площадок можно с пятницы по воскресенье в период с 08:00 до 20:00. Там москвичи могут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также кондитерские изделия и прочие продовольственные товары, которые привозят более чем из 40 российских регионов.

При этом с февраля 2024 года ярмарки выходного дня могут работать круглогодично. Это обеспечивается павильонами, которые оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Вместе с тем с 20 сентября ярмарки перешли на зимний график работы.

Ярмарки выходного дня находятся рядом со станциями метро, неподалеку от жилых кварталов и в прочих многолюдных местах. Кроме того, рядом с несколькими ярмарочными площадками работают зоны воркаута. Доступ к ним открыт для желающих в любое время.