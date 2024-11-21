Зоны воркаута работают рядом с ярмарками в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве рядом с несколькими ярморочными площадками работают зоны воркаута. Доступ к ним открыт для желающих в любое время, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На каждой из площадок можно заняться растяжкой, провести силовую или кардиотренировку. На четырех площадках в Коптеве, Свиблове, Отрадном и Марьине желающие также могут сыграть в футбол и баскетбол. Все зоны с тренажерами чистят и убирают по погоде.

При этом практически на всех столичных ярмарках рядом со спортплощадками продаются продукты, которые помогут вести здоровый образ жизни.

"Овощи и фрукты, мед и молоко, рыба и нужны в ежедневном рационе. Тем более что фермеры с удовольствием делятся с покупателями рецептами приготовления полезных блюд из сезонных продуктов, ведь активный образ жизни в том числе подразумевает здоровое питание", – говорится в сообщении.

Адреса ярмарок, соседствующих с площадками для воркаута:

САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк "Бригантина");

СВАО, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (напротив);

СВАО, сквер по улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13);

СЗАО, Авиационная улица, владение 24;

ЮВАО, улица Перерва, владение 52.

В настоящее время в Москве работают 56 ярмарочных площадок.

С 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. Москвичи сами стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим удобнее, поскольку позволяет успевать купить свежие продукты для завтрака.

Специальные павильоны оснащены системами отопления, кондиционирования, а также всем необходимым для подключения торгового оборудования.