Сезон айвы начался на московских ярмарках выходного дня

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На московских ярмарках выходного дня начался сезон айвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Этот фрукт привозят из южных регионов России. На прилавках жители и гости Москвы смогут увидеть продукцию из Краснодарского края, Дагестана и Волгоградской области. Употреблять айву можно в свежем виде, но она также используется для приготовления соусов и компотов.

Посетители ярмарок выходного дня могут приобрести айву разных сортов. Так, "аврора" и "кубанская" имеют крупные плоды с гладкой желтой кожицей и сочной мякотью. Их рекомендуют есть свежими, однако из плодов этих видов также можно сделать заготовки.

Сорт "руссо" имеет ярко-желтый цвет и терпкий вкус. При этом айва обыкновенная известна за счет своих жестких плодов и высокого содержания пектинов. Эти свойства делают ее идеальным фруктом для запекания, варки и консервирования. В свою очередь сорт "золотистая", который обладает сладкой и сочной мякотью, лучше всего добавлять в свежие салаты.

Айва является одной из древнейших плодовых культур, с которой человечество знакомо более четырех тысяч лет. Ее плоды обогащены клетчаткой и служат источником калия, кальция, магния и железа. В народной медицине фрукт применяют при лечении кашля и простуды.

За счет высокого содержания пектинов айва можно храниться в прохладном и сухом месте до нескольких месяцев. В течение этого времени фрукт не потеряет своих полезных свойств.

В кулинарии айва используется для приготовления джемов, желе и пирогов. При этом восточная кухня расценивает ее как ингридиент для мясных блюд. Таким образом им удается придать необычный вкус и аромат. Кроме того, на основе айвы готовят салаты с запеченной курицей, грецкими орехами и шпинатом. В таком случае для заправки можно использовать легкий йогурт.

Приготовить айву удастся и в духовке, если добавить ее в песочный тарт с миндальными лепестками или творожную запеканку. Кроме того, фрукт можно подать на десерт, если запечь его с медом и корицей.

Между тем на ярмарках выходного дня за сентябрь и октябрь москвичи купили более восьми тонн меда. Этот продукт особенно актуален в межсезонье. Фермеры привозят его из различных регионов страны, включая Рязанскую, Липецкую и Ростовскую области, а также из Калуги, Тулы, Воронежа и Чувашии.