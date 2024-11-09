Более 8 тонн меда продано на ярмарках выходного дня в Москве за сентябрь и октябрь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более восьми тонн меда продали на ярмарках выходного дня в Москве за сентябрь и октябрь. Этот продукт особенно актуален в межсезонье, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фермеры привозят мед из различных регионов страны, включая Рязанскую, Липецкую и Ростовскую области, а также из Калуги, Тулы, Воронежа и Чувашии. На ярмарках представлены гречишный, таежный, полевой, акациевый, каштановый, донниковый, липовый и другие сорта.

Мед помогает облегчить боль в горле и уменьшить кашель, поскольку он обволакивает раздраженную слизистую. Ферменты, содержащиеся в нем, способствуют улучшению пищеварения. Кроме того, мед защищает клетки от окислительного стресса, поддерживая процесс восстановления организма.

По словам участника ярмарки выходного дня на Комсомольском проспекте пасечника Ильи Родкина, переработанная пчелами пыльца растений обладает высокой питательной ценностью. Он посоветовал горожанам обратить внимание на мед с прополисом. Во время простуды или гриппа данный продукт поднимает иммунитет, снимает воспаление и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

В общей сложности ярмарки выходного дня в 2024 году посетили 4,5 миллиона человек. За это время они купили свыше пяти тысяч тонн продуктов, 90% из которых составили овощи и фрукты. Посетители всегда могут найти на прилавках столичных ярмарок широкий ассортимент сезонных товаров из разных регионов России.

