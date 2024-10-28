Более 90 тонн кукурузы продано на ярмарках выходного дня в Москве с начала августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и гости города приобрели 99 тонн кукурузы на столичных ярмарках выходного дня с начала августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

Первый урожай злаковой культуры традиционно привезли в столицу с юга страны. Кукурузу вырастили в Краснодарском крае и Ростовской области. Спустя некоторое время на столичных прилавках также стала появляться кукуруза, привезенная из Тамбовской области, Подмосковья и прочих регионов.

Злаковое растение сажают в конце апреля – начале мая. К этому времени почва должна прогреться до 10–12 градусов. Сбор урожая проводится в сентябре – октябре, когда влажность зерна достигает 20%. Это условие служит гарантом высокого качества кукурузы.

Данная злаковая культура является источником углеводов и витаминов группы B. В ее составе также есть много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Хранить свежие початки в холодильнике можно от трех до семи дней. При этом их необходимо положить в пластиковый пакет или плотно завернуть в пленку. Чем быстрее приготовить кукурузу, тем более приятной она будет на вкус.

В общей сложности ярмарки выходного дня в 2024 году посетили 4,5 миллиона человек. За это время они купили свыше пяти тысяч тонн продуктов, 90% из которых составили овощи и фрукты. Посетители всегда могут найти на прилавках столичных ярмарок широкий ассортимент сезонных товаров из разных регионов России.