Заявочная кампания на участие в ярмарках выходного дня начнется 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заявочная кампания на участие в столичных ярмарках выходного дня стартует 14 октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг города.

Кампания будет длиться пять дней и завершится 18 октября. В течение этого времени будут распределены места на участие в осенней торговой сессии, которая пройдет в период с 1 ноября по 29 декабря, указали представители ведомства.

Желающие стать продавцами на ярмарках могут подать заявку в электронном виде. Для этого они должны будут зарегистрироваться на портале mos.ru.

Принять участие в отборе могут владельцы личных и фермерских хозяйств, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для них город предоставит более 1 тысячи торговых мест.

За счет постоянного проведения ротации и обновлений возможность продавать свои продукты в Москве получает значительное число частных хозяйств. При этом они могут делать это не только на привычных ярмарках в тентовых конструкциях, но и на новых новых всесезонных площадках, которые были открыты в столице. Их оборудовали системами отопления, вентиляции, и кондиционирования, что позволяет продавцам комфортно работать в любую погоду.

С 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. Москвичи сами стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим удобнее, поскольку позволяет успевать купить свежие продукты для завтрака.