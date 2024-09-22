Около 200 тыс человек посещают ярмарки выходного дня в Москве каждые выходные сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждые выходные сентября ярмарки выходного дня посещает около 200 тысяч человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

Помимо летних фруктов и овощей на прилавках также появились традиционно осенние товары. Речь идет о тыквах, кабачках и патиссонах. Кроме того, посетители ярмарок смогут купить там домашние соленья.

Так, тыква обогащена витаминами А, В, С, Е, РР, а также содержит каротин и клетчатку. Вместе с тем в ее семенах есть жирные кислоты, цинк, магний, железо и витамин К. Мякоть этого продукта обычно запекают или тушат. Кроме того, тыква может стать основой для каш, пюре, супов, запеканок и десертов. Сырая тыква становится ингридентом для смузи с добавлением нежирных сливок или йогурта, а также из нее делают сок.

Остальные тыквоцветные овощи станут дополнением к свежим салатам, а также будут полезны при диетическом питании. Например, патиссоны небольшого размера можно замариновать.

Вместе с тем на ярмарках продолжается сезон дыни, в составе которой содержится много инозитолом, витаминами А, В и Е, кремнием, фолиевой кислотой и железом. Эти микроэлементы способствуют улучшению взаимодействия нейронов, а также оказывают положительное влияние на память и работоспособность.

На ярмарках можно приобрести и ремонтантную малину, урожай которой собирают два раза в год. В кулинарии она применяется при приготовлении десертов. Кроме того, ягоды добавляют в компоты, выпечку и используют для приготовления варенье.

Вместе с тем продавцы ярмарок представили свои первые домашние соленья. Многие фермеры изготавливают их по старинным семейным рецептам. Среди заготовок встречаются соленые огурцы, маринованные помидоры и чеснок, а также квашеная капуста, грибы, черемша, моченые яблоки и сливы.

Между тем за год ярмарки выходного дня посетили 4,5 миллиона человек. За это время они купили свыше пяти тысяч тонн продуктов, 90% из которых составили овощи и фрукты. На данный момент в Москве открыты 56 ярмарочных площадок. Они находятся рядом с жилыми комплексами и возле станций метро, а также остановок общественного транспорта.