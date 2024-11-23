Почти 4 тонны сладких ягод купили москвичи на ярмарках выходного дня за месяц

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В октябре на ярмарках выходного дня начался сезон фейхоа. За месяц москвичи купили почти четыре тонны плодов из южных регионов страны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Наибольшей популярностью пользуются сорта "дачная" и "дагомысская". Первый представляет собой раннеспелые округлые ягоды с кислинкой, второй – овальные плоды, которые созревают позже и обладают более насыщенным вкусом.

Фейхоа произрастает в теплом субтропическом климате. Вечнозеленое дерево родом из Бразилии. Оно приспособилось к солнцу Краснодарского края, Крыма и Дагестана, откуда в столицу и привозят сладкие ягоды.

С 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. Москвичи сами стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим удобнее, поскольку позволяет успевать купить свежие продукты для завтрака.

Специальные павильоны оснащены системами отопления, кондиционирования, а также всем необходимым для подключения торгового оборудования.