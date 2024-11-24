Сезон российских грецких орехов наступил на ярмарках выходного дня в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На московских ярмарках выходного дня появились российские грецкие орехи. Фермеры привозят их из Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В грецких орехах содержатся цинк, магний и железо, а также витамины E и группы B. В них есть и жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, регулировать давление, улучшать работу мозга и снижать уровень стресса.

Кроме того, грецкие орехи обладают высокой питательной ценностью и могут быть дополнительным источником белка.

При выборе грецких орехов москвичам рекомендовали обращать внимание на их ядра. Они должны быть хрустящими и мягкими, со сладковатым маслянистым вкусом без сильной горечи, а скорлупа – светло-коричневой, без пятен.

Между тем в октябре на ярмарках выходного дня начался сезон фейхоа. За месяц москвичи купили почти четыре тонны плодов из южных регионов страны. Наибольшей популярностью пользуются сорта "дачная" и "дагомысская". Первый представляет собой раннеспелые округлые ягоды с кислинкой, второй – овальные плоды, которые созревают позже и обладают более насыщенным вкусом.

С 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. Москвичи сами стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим удобнее, поскольку позволяет успевать купить свежие продукты для завтрака.

