Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:15

Транспорт

В Сети обсуждают возможное возвращение KIA в Россию

В Сети обсуждают возможное возвращение KIA в Россию

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке москвичей в бизнесе

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: Собянин сообщил о помощи предпринимателям через центр "Моя работа"

Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

"Время новых": Deep Inside

Роспотребнадзор изъял более 2 тонн просроченной продукции со складов "Самоката"

Школьница из Москвы рассказала, как она начала зарабатывать на продаже косметичек

Роспотребнадзор выявил нарушения в хранении товаров дарксторов "Самоката"

Собянин заявил, что Renault вряд ли вернется в Россию

В Сети активно обсуждают возможное возвращение южнокорейского автопроизводителя KIA в Россию. На сайтах по поиску работы появились вакансии компании, включая маркетолога и технического консультанта. Работать предлагают в московском офисе, где ранее базировался холдинг.

KIA и Hyundai заморозили производство автомобилей в России в 2022 году. В 2023 году на складах закончились машины, ввезенные официально или собранные на локальных заводах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикатранспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика