В Сети обсуждают возможное возвращение KIA в Россию

В Сети активно обсуждают возможное возвращение южнокорейского автопроизводителя KIA в Россию. На сайтах по поиску работы появились вакансии компании, включая маркетолога и технического консультанта. Работать предлагают в московском офисе, где ранее базировался холдинг.

KIA и Hyundai заморозили производство автомобилей в России в 2022 году. В 2023 году на складах закончились машины, ввезенные официально или собранные на локальных заводах.

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