Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из сети "Светофор"

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Роспотребнадзор изъял 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300 тонн в ходе проверок торговой сети "Светофор". Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"Роспотребнадзором во исполнение поручения правительства Российской Федерации по вопросу проведения внеплановых выездных проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность под торговой маркой "Светофор", в период с 10.01.2025 по 30.01.2025 проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации", – указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что помимо изъятия небезопасной продукции, по результатам проверок было составлено 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении и наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей.

В магазинах "Светофора" провели внеплановые проверки, по результатам которых более 10 супермаркетов прекратили или приостановили деятельность по решению судов с января 2025 года. Две точки приняли решение о закрытии, работа еще восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

Специалисты Россельхознадзора в рамках проверки выявили многочисленные нарушения в сети "Светофор". Проверку не прошли 60 магазинов Ростовской области, а также торговые точки в Подмосковье, Новгородской и Вологодской областях.