Два магазина "Светофор" приостановили работу в Москве

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Бутырский районный суд Москвы приостановил деятельность двух магазинов "Светофор". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о магазинах, расположенных по адресам Юрловский проезд, дом 13, и улица Ислимская, дом 3Г. Суд признал ООО "ТОРГСЕРВИС 150" виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Работа торговых точек приостановлена на 60 суток.

Более 10 супермаркетов сети "Светофор" в Москве прекратили или приостановили деятельность по решению судов с января 2025 года. Две точки самостоятельно приняли решение о закрытии, работа еще восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

Причиной внеплановых проверок сети магазинов стало письмо депутата Сергея Лисовского. Он пожаловался на многочисленные нарушения "Светофора", в том числе на не соблюдение законов о маркировке, торговле, регламентов при производстве пищи, а также продажу некачественной и небезопасной продукции.