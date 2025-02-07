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07 февраля, 19:45

Общество

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированной молочной продукции ООО "Гринмилк"

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированной молочной продукции ООО "Гринмилк"

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Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции производства ООО "Гринмилк".

Выяснилось, что продукция вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление. Информацию уже передали правоохранителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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