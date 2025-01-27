Столичная "Система 112" приняла более 6,7 млн вызовов в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичная "Система 112" приняла более 6,7 миллиона вызовов в 2024 году, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Половина от этого количества обращений призывала к реагированиям экстренных служб. Вторая половина имела справочный или консультационный характер, обратил внимание вице-мэр столицы Петр Бирюков.

К "Системе 112" подключены все операторы связи и экстренные службы города: пожарная охрана, полиция и скорая помощь. При этом на дежурстве сидят одновременно 125 специалистов, которые менее чем за полторы минуты узнают о происшествии, его деталях и направляют полученные данные в службы.

Ведомство отметило, что горожане могут обратиться за помощью не только позвонив по единому номеру 112, но и отправив на него сообщение.

"В настоящее время столичная "Система 112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей", – говорится в сообщении.

Между тем в 2024 году московские спасатели провели более 1 тысячи профилактических мероприятий, в которых приняли участие свыше 10,5 тысячи детей.

Встречи проводились на территории поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы, которые расположены на водных объектах, в пожарно- и аварийно-спасательных отрядах Пожарно-спасательного центра столицы. Кроме того, местами проведения экскурсий и мастер-классов стали помещения ГБУ "Система 112", учебные заведения и площадки городских мероприятий.