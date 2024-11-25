Московская "Система-112" приняла 6,5 млн вызовов с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская "Система-112" с начала года приняла около 6,5 миллиона вызовов, половина из которых потребовала реагирования экстренных служб, а остальные носили справочный характер. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы", – отметил он.

Заммэра добавил, что ежедневно на дежурство выходят 125 специалистов. При этом он подчеркнул, что процесс приема и обработки заявок уже полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения и при необходимости отправляет к заявителю городские и экстренные службы.

"Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер 112, но и отправив на него SMS, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи, – подчеркнул Бирюков.

В 2023 году операторы системы приняли более 6,2 миллиона вызовов. Бирюков подчеркнул, что "Система-112" востребована жителями. Это подтверждает высокое число обращений. В экстренной помощи нуждалась половина позвонивших.

