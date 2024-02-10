Московские дорожные спасатели совершили 950 выездов в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах, в 2023 году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, спасатели 600 раз отправлялись на места ДТП. Помимо этого, они ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций, тушили пожары.

Уточняется, что основными задачами формирования являются ликвидация последствий ДТП, обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. В Москве работает шесть постов, они находятся недалеко от станций метро "Щелковская", "Строгино", "Ясенево", "Красногвардейская", "Кунцевская", "Ховрино".

У дорожного спасателя в арсенале есть гидравлический инструмент, комплект энергоснабжения, дыхательный аппарат, средства пожаротушения, оказания первой медицинской помощи, приборы для химической и радиационной разведки и другие инструменты, отметили на портале мэра и правительства Москвы.

Добавляется, что подразделения дежурят круглосуточно. Смена состоит из диспетчера и четырех спасателей. Выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов.

Формирование работает с 2015 года. Все его специалисты проходят обучение у столичных спасателей.

В четверг, 8 февраля, сообщалось, что за минувшие сутки патруль ЦОДД отбуксировал с проезжей части в Москве 143 автомобиля. На дежурство вышли 36 экипажей.

Между тем операторы "Системы-112" в столице за прошлый год приняли свыше 6,2 миллиона вызовов. Около половины из них потребовали реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер.

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